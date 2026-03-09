Suspeito de espancar namorada por ciúmes é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de espancar a namorada, de 21 anos, após uma crise de ciúmes, em Barra Mansa. A captura ocorreu na tarde desta segunda-feira (dia 9), durante uma ação de policiais da 90ª Delegacia de Polícia.

O suspeito foi localizado na casa da mãe dele, no bairro Monte Cristo, às margens da Via Dutra, onde os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Marcus Montez.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada do dia 27 de fevereiro. Na ocasião, policiais militares foram acionados e conduziram a vítima e o autor das agressões até a delegacia.

A partir do registro da ocorrência, agentes da 90ª DP deram início às investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça.

Segundo a polícia, o homem teria agredido a namorada após acreditar que ela estaria trocando mensagens com um colega da faculdade. Durante o episódio, a vítima sofreu agressões físicas e também foi ameaçada. Ainda de acordo com a investigação, o suspeito tomou o telefone celular da jovem durante as agressões dentro da residência.

Ele responderá por crimes previstos no Código Penal no âmbito da Lei Maria da Penha. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.