Homem é encontrado morto no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral

Um homem foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira (dia 9) no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na Rua Francisco de Abreu.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de possível homicídio no local. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram um homem caído ao solo, já sem sinais vitais.

A vítima foi identificada como Hélio Corrêa da Silva, de 36 anos, morador da região. O caso foi registrado na 101ª DP (Pinheiral), que ficará responsável pelas investigações.

Segundo registros policiais, o homem possuía anotações criminais anteriores por tráfico de drogas, roubo, ameaça e também pela Lei Maria da Penha.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.