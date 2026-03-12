Adolescente de 16 anos é apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (dia 12) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão e do serviço reservado foram até a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, após informações de populares sobre dois suspeitos que estariam vendendo drogas e possivelmente armados.

Segundo a polícia, ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos tentaram fugir e entraram em um prédio residencial. Durante a ação, um dos envolvidos foi localizado dentro de um apartamento do edifício e acabou se rendendo aos policiais. O outro suspeito conseguiu fugir e não foi encontrado durante as buscas.

Nas diligências, os agentes localizaram uma sacola plástica com 53 pinos de cocaína, 46 trouxinhas de maconha, 50 pedras de crack, 17 comprimidos de ecstasy e três frascos de loló, além de um rádio comunicador e R$ 62 em dinheiro.

O adolescente foi levado para a delegacia, onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação