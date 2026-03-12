Polícia Civil estoura “refinaria” do tráfico e apreende mais de 100 kg de drogas em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de mais de 100 quilos de drogas na tarde desta quinta-feira (dia 12), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. O material foi encontrado em uma casa abandonada que estaria sendo utilizada por uma facção criminosa como uma espécie de “refinaria” do tráfico.

A descoberta foi feita após investigações conduzidas por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, que identificaram o imóvel usado para armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes na cidade.

No local, os policiais encontraram grande quantidade de drogas escondidas inclusive em dois tonéis no quintal da residência. Ao todo, foram apreendidos 57 quilos de maconha prensada, 41 quilos de cocaína, cerca de 10 quilos adicionais de cocaína em sacos, além de 200 trouxinhas de maconha, mil pedras de crack, 3,1 mil pinos de cocaína, 90 tubos de skunk (variação mais potente da maconha) e 156 frascos de loló.

Os agentes também localizaram três galões de líquido utilizado no preparo da cocaína, balanças digitais, milhares de tubos vazios e outros materiais usados para refino, fracionamento e comercialização das drogas.

Segundo a Polícia Civil, trata-se da maior apreensão de entorpecentes registrada em Volta Redonda neste ano. O prejuízo ao tráfico, apenas com a cocaína apreendida, é estimado em cerca de R$ 55 mil.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia para perícia e registro da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo esquema criminoso.

