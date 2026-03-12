Cerca de 2,5 mil alunos de Rio Claro começam a receber novos uniformes na segunda-feira

Estudantes da rede municipal de ensino começarão a receber na segunda-feira, 16, os uniformes escolares. A distribuição será realizada diretamente nas escolas e deve beneficiar cerca de 2,5 mil crianças e adolescentes matriculados nas unidades do município. Cada aluno receberá um kit completo de uniforme. Para as meninas, o conjunto é composto por blusa, camiseta, short-saia, calça e casaco. Já para os meninos, o kit inclui blusa, camiseta, short, calça e casaco.

De acordo com a Secretaria de Educação, além de padronizar o vestuário dos estudantes, a iniciativa busca fortalecer o vínculo dos alunos com a escola e com o município.

A secretária de Educação, Thaís Isabelle de Carvalho, destacou que o uniforme representa mais do que uma peça de vestuário para os estudantes. “Mais do que garantir conforto e praticidade para o dia a dia dos alunos, o uniforme fortalece a identidade dos estudantes com a escola e com o município. Ele representa pertencimento e reforça o sentimento de que todos fazem parte da mesma comunidade escolar”, afirmou.

O prefeito Babton Biondi também ressaltou a importância da iniciativa para as famílias e para o desenvolvimento da educação no município. “Estamos investindo na educação e no cuidado com nossos alunos. A entrega dos uniformes garante igualdade entre os estudantes, ajuda as famílias e reforça o orgulho de pertencer à rede municipal de ensino de Rio Claro”, disse o prefeito.

Será feita a entrega gradual nas unidades escolares, seguindo cronograma definido por cada escola. A expectativa é que todos os estudantes da rede municipal recebam seus kits nos próximos dias.

Além dos uniformes, os estudantes também receberão em breve o kit de material escolar.

Foto: PMRC