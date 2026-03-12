Suspeito de furtar botijões luta com comerciante e se tranca em banheiro durante flagrante no bairro Água Limpa

Um homem de 44 anos foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda na tarde de quarta-feira (dia 11), após ser flagrado furtando botijões de gás que eram vendidos em uma loja no bairro Água Limpa. A proprietária do estabelecimento conseguiu impedir que o suspeito fugisse até a chegada dos agentes. O homem entrou em luta corporal com a vítima e chegou a defecar no momento do flagrante.

Dias antes da prisão, a empresária havia procurado a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), alegando que vinha sofrendo furtos frequentes de botijões de gás nos últimos três meses, acumulando prejuízos. Desconfiada de um cliente que frequentava o local, ela recebeu orientações dos agentes da Semop sobre medidas de segurança. Entre as ações adotadas, câmeras de monitoramento foram instaladas numa área externa do estabelecimento. Foi um desses equipamentos que flagrou o homem furtando os botijões.

Após perceber o furto mais recente, a mulher impediu que o suspeito deixasse o local e acionou o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que mobilizou uma equipe da Guarda Municipal.

Durante a tentativa de conter o homem, a empresária acabou ficando ferida, com lesões no pescoço e nos braços provocadas pelo suspeito. Quando os guardas municipais chegaram ao local, funcionários informaram que o homem havia se trancado no banheiro do estabelecimento para tentar evitar a prisão.

O homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, por ter causado ferimentos na vítima durante a tentativa de fuga. Os botijões subtraídos na quarta-feira foram recuperados e devolvidos à proprietária do estabelecimento. O veículo utilizado pelo suspeito para praticar o furto foi apreendido e levado para a delegacia.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da parceria entre comerciantes e as forças de segurança.

“Esse caso mostra como a integração e a proximidade entre a população e a Secretaria de Ordem Pública têm trazido resultados positivos e concretos para a segurança de Volta Redonda. A comerciante procurou a secretaria, recebeu orientação, instalou câmeras e conseguiu flagrar o criminoso. A pronta atuação do Ciosp e da Guarda Municipal permitiu a prisão em flagrante, encerrando uma sequência de furtos que vinha causando prejuízos significativos”, afirmou.

Homem é preso após invasão a imóvel

Também na quarta-feira, um homem de 39 anos foi preso após invadir um imóvel localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Retiro, em Volta Redonda.

Guardas municipais foram acionados por volta das 9h30 para verificar a denúncia de que indivíduos estariam no interior do prédio retirando materiais. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito, que já havia sido detido pelo proprietário do imóvel, com a ajuda de um funcionário.

O homem detido apresentava lesões pelo corpo e, segundo o proprietário, teria se ferido ao cair durante tentativa de fuga. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Aterrado, e posteriormente conduzido à delegacia (93ª DP) para registro da ocorrência, onde permaneceu preso por violação de domicílio. O homem possuía anotação criminal por furto.

Foto: Divulgação/Semop