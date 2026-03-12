Deputado Munir Neto se reune com secretário de Governo e presidente do Detran no Rio

O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (dia 11) com o secretário estadual de Governo, André Moura, e com o presidente do Detran-RJ, Rodrigo Coelho, para tratar de demandas do Sul Fluminense. O encontro com Moura foi no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, e com Coelho a reunião foi na sede do Detran-RJ, no Centro do Rio. Ambas as reuniões foram acompanhadas pelo chefe de gabinete do parlamentar, Israel Carlos da Silva.

“O resultado das reuniões foi muito positivo, eu fui acompanhar uma série de demandas que solicitamos ao secretário de Governo e ao presidente do Detran-RJ. As notícias para a população do Sul Fluminense são ótimas: a obra de recuperação da estrada Roma X Getulândia está terminando, e ainda teremos a inauguração dos novos postos do Segurança Presente, ainda em março. E confirmamos até abril a abertura de novos postos de atendimento do Detran, em Volta Redonda, Itatiaia e Barra do Piraí”, disse Munir.

O secretário André Moura confirmou a entrega da nova base do programa Segurança Presente em Volta Redonda, para atender a região do Grande Retiro, e a entrega da recuperação da estrada Roma x Getulândia, que liga Volta Redonda e Rio Claro, atendendo também a região da Costa Verde. Foram recuperados mais de 7 quilômetros de asfalto e a via também receberá nova iluminação. O trajeto pela Roma X Getulândia economiza cerca de 19 quilômetros para os motoristas, no trecho entre Volta Redonda e Rio Claro, facilitando ainda o acesso a outros municípios da Costa Verde. A visita ao secretário foi acompanhada pelo secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Luiz Henrique.

“A base do Segurança Presente na região do Retiro foi uma luta do deputado Munir, do prefeito (Antonio Francisco) Neto e do secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique. Ainda em março estaremos dando esse grande presente para a população de Volta Redonda, uma base com toda a estrutura, veículos, motos, bicicletas elétricas, além do monitoramento por câmeras. Vamos levar mais segurança e ordem pública para o povo de Volta Redonda”, apontou o secretário.

Novos postos do Detran-RJ

Na reunião com o presidente do Detran-RJ, Munir confirmou a abertura dos novos postos de atendimento do órgão em Volta Redonda – nas subprefeituras do Retiro e do Santo Agostinho – além de Itatiaia e Barra do Piraí, até o mês de abril.

“O deputado Munir trouxe algumas demandas da região, e nós trabalhamos para atendê-las o mais rápido possível, ampliando o atendimento do Detran, trazendo mais conforto e agilidade para a população do Sul Fluminense”, salientou Coelho.

Munir destacou ainda a atuação do órgão estadual na região com o programa Detran em Movimento, que leva diversos serviços de forma itinerante para atender a população.

“Nós solicitamos ao presidente a vinda do Detran em Movimento para os municípios do Sul Fluminense, e conseguimos atender diversas cidades, como Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Itatiaia, Rio Claro e outros. Com essas parcerias e todo o empenho do Governo do EStado, a população da nossa região só tem a ganhar”, afirmou o deputado.

Foto: Divulgação