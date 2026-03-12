Homem é preso e dois são detidos durante ação contra o tráfico em conjunto habitacional de Barra Mansa

Uma operação conjunta entre policiais militares e civis terminou com a prisão de um homem de 34 anos e a detenção de outros dois, de 27 e 24 anos, na tarde dessa quarta-feira (dia 11), em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 13h, em um conjunto habitacional conhecido como “Predinhos”, no bairro Paraíso, área apontada pelas forças de segurança como ponto de atuação do tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, equipes realizavam monitoramento na região após receberem informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam atuando na venda de drogas no local. Durante a vigilância, os agentes observaram quatro suspeitos posicionados nos fundos dos blocos do conjunto habitacional, próximo a uma quadra esportiva. Um deles utilizava um rádio comunicador e, segundo os policiais, atuava como “olheiro”, repassando informações a outros integrantes do grupo.

Quando as equipes se aproximaram, os suspeitos tentaram fugir para dentro dos prédios. Um dos homens, de 34 anos, foi alcançado e preso enquanto subia as escadas de um dos blocos, ainda com o rádio comunicador ligado, que estaria sendo usado para avisar sobre a presença da polícia.

Outros dois suspeitos correram para dentro de um apartamento. A moradora permitiu a entrada dos policiais, que realizaram buscas no imóvel. No local, os dois homens foram detidos. Segundo a polícia, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas um celular foi apreendido após um dos suspeitos tentar jogá-lo na pia da cozinha.

Os três foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa). O homem de 34 anos foi autuado por associação para o tráfico de drogas e permaneceu preso. Já os outros dois, de 27 e 24 anos, foram ouvidos e liberados, devendo responder em liberdade.

Um rádio comunicador e um celular ficaram apreendidos. O quarto suspeito, que carregava uma mochila durante a abordagem, conseguiu fugir e não foi localizado.

Foto: Divulgação