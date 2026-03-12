Operação da PF contra passaportes falsos cumpre mandados no Rio e em Paty do Alferes

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 12), a Operação Perfídia para investigar um esquema de emissão fraudulenta de passaportes brasileiros usados para viabilizar a migração ilegal de estrangeiros para outros países. A ação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro e também no município de Paty do Alferes.

Ao todo, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nos bairros de Copacabana e Barra da Tijuca, na capital fluminense, além de um endereço em Paty do Alferes. As buscas tiveram como alvo um advogado e proprietário de uma agência de turismo, suspeito de atuar como facilitador no esquema.

A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) da PF.

Investigações começaram em Minas Gerais

As investigações tiveram início em Juiz de Fora, após surgirem indícios de que estrangeiros tentavam obter passaportes brasileiros com base em documentos falsos.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado contaria com a atuação de despachantes e intermediários, além de uma rede de apoio que incluiria serviços de cartórios e empresas privadas, responsáveis por viabilizar a emissão de documentos falsificados utilizados na solicitação dos passaportes.

De acordo com as apurações, os documentos apresentavam informações falsas sobre identidade e origem dos estrangeiros, permitindo que eles obtivessem passaportes brasileiros e, assim, facilitassem a entrada em outros países.

Balanço da operação

Durante as buscas, os agentes apreenderam:

computadores;

um aparelho celular pertencente ao principal alvo da investigação;

documentos de identificação;

passaportes e certidões de nascimento de estrangeiros de origem síria e libanesa;

outros documentos que agora serão analisados pela Polícia Federal.

A corporação informou que o material apreendido será periciado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.

Os suspeitos poderão responder por crimes relacionados à migração ilegal e ao tráfico de pessoas.

Foto: Divulgação