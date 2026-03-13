Associação de moradores promove confraternização e homenageia fundadores do Monte Castelo

A Associação de Moradores do bairro Monte Castelo realizou, no dia 7 de março, sua primeira confraternização reunindo moradores e amigos da comunidade. O encontro contou com churrasco e música comandada por DJ e reuniu antigos residentes do Núcleo Jardim Tancredo Neves em um momento de reencontro e valorização da história do bairro.

O evento foi realizado no Concórdia Bar e Restaurante e reuniu diversas famílias da comunidade, incluindo moradores que acompanharam as primeiras etapas de formação do bairro. Durante a programação, a Associação prestou homenagens a pessoas consideradas importantes para o desenvolvimento da localidade. Ao todo, foram entregues 35 certificados de reconhecimento a moradores que contribuíram para a construção da história do bairro.

Entre os homenageados esteve Noel de Oliveira, apontado pelos organizadores como um dos fundadores do Monte Castelo, além de outros moradores antigos que participaram da consolidação da comunidade ao longo dos anos.

Segundo o presidente da associação, Ricardo Yellow, o encontro teve como objetivo valorizar a trajetória do bairro e fortalecer os laços entre os moradores.

“Foi um momento muito especial para todos nós. Conseguimos reunir amigos antigos, celebrar a história do bairro e homenagear pessoas que fizeram parte dessa caminhada desde o início”, afirmou. A organização do evento contou com o apoio de moradores da comunidade, entre eles Tutuca, Jaqueline e Adalberto Quintiliano.

Ricardo Yellow também destacou que a intenção da Associação é transformar a confraternização em uma atividade regular do calendário comunitário. “Só temos a agradecer a todos os moradores que participaram e ajudaram a fazer deste evento um grande sucesso. A nossa ideia é realizar essa confraternização todos os anos”, disse.