Carga superdimensionada deve passar pela Serra das Araras no domingo (dia 15)

Um conjunto transportador de 106 metros de comprimento, mais de 6m de largura e pesando 647 toneladas, que está em deslocamento pela Dutra (BR-116) e seguirá até o Porto de Itaguaí, deverá passar pela Serra das Arara neste domingo (dia 15). A operação exigirá alterações no tráfego para garantir a segurança dos clientes.

A concessionária RioSP, uma empresa Motiva, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará todo o deslocamento do conjunto transportador e fará o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 22h do domingo (dia 15) até as 5h da segunda-feira (dia 16). A operação poderá ser cancelada ou suspensa em caso de chuva ou mau tempo.

Operação

O conjunto transportador irá transpor da pista de descida (sentido Rio de Janeiro) para a pista de subida (sentido São Paulo) no km 233 e seguirá até o km 224, onde retornará à pista de descida (sentido Rio de Janeiro ) e seguirá até o km 221 em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (15/03/2026)

• 9h: Início dos serviços preparatórios para a passagem da carga, com possíveis interdições parciais na pista de subida (sentido São Paulo).

• 22h: Fechamento total da pista de subida (sentido São Paulo), no km 223,5 sul (sentido São Paulo), em frente à balança de Paracambi e início do deslocamento da carga, no km 239.

Segunda-feira (16/03/2026)

• 7h: Término do deslocamento e previsão de liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas

A RioSP reforça seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida — das 22h de domingo às 5h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado.

Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade.

As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.

Para os motoristas que programam viagem pela Rodovia Presidente Dutra, mais informações sobre as condições de tráfego podem ser obtidas através do WhatsApp e Telefone 0800 017 35 36 site https://rodovias.motiva.com.br/riosp/.