Atletas de VR conquistam ouro e três pratas em Estadual de Jiu-Jitsu

Atletas de Volta Redonda conquistaram uma medalha de ouro e três de prata no Campeonato Estadual da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), realizado no último dia 7, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A equipe da cidade levou quatro competidores ao torneio e todos terminaram no pódio.

O melhor resultado foi obtido pelo jovem Davi Lucas da Silva Cesário, de 9 anos, que conquistou a medalha de ouro após vencer três combates. Praticante da modalidade há cerca de um ano, ele relatou que as lutas foram equilibradas e exigiram bastante esforço. “Foi muito bom, com três lutas duríssimas. Os adversários lutaram muito bem também. Foi bem difícil, mas consegui sair com a vitória”, contou.

Além do ouro, outros três atletas de Volta Redonda conquistaram medalhas de prata: Vinícius Carvalho, Beatriz Carvalho Cipriano e Pedro Bernardes. Beatriz, de 12 anos, também pratica jiu-jitsu há cerca de um ano. Ela venceu a primeira luta e acabou derrotada na segunda após sofrer uma lesão durante o combate. Apesar disso, avaliou positivamente o desempenho.

“Ganhei a primeira luta e perdi na segunda. Acabei me machucando, mas consegui me sair muito bem nas duas. Tenho me dedicado bastante aos treinos e percebo o quanto evoluí nesse tempo”, disse.

Os atletas fazem parte do Centro de Treinamento Coliseu, coordenado pelo professor Marcos Vinícius, conhecido no meio esportivo como “Volta Redonda”. Faixa-preta de 2º grau, o treinador tem trajetória ligada à equipe GF Team e atualmente mantém um trabalho independente de formação de atletas e incentivo ao esporte.

Segundo ele, o projeto busca não apenas preparar competidores, mas também oferecer oportunidades para crianças e jovens da cidade. “Já trabalho com projetos sociais e com crianças desde quando ainda era faixa azul no jiu-jitsu. Também participo das competições para incentivar meus alunos e motivá-los a competir. Estamos montando uma equipe de competição para representar Volta Redonda nos campeonatos deste ano”, explicou.

O treinador destacou ainda que o desempenho no estadual foi motivo de orgulho para o grupo. “Conseguimos levar quatro atletas para o campeonato e todos subiram ao pódio. Foi uma experiência muito importante e mostra que estamos no caminho certo para fortalecer o jiu-jitsu da cidade”, afirmou.

O Centro de Treinamento Coliseu fica na Rua João Pantaleão Nunes, número 20, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. As atividades acontecem de segunda a sábado, das 8h às 21h30min.