Polícia encontra pés de maconha em quintal e conduz casal à delegacia em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de pés de maconha e porções da droga no bairro Goiabal, em Barra Mansa, no início da tarde desta sexta-feira (dia 13). Um homem e uma mulher foram levados para a delegacia após admitirem ser responsáveis pelo material encontrado.

De acordo com informações da PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam patrulhamento quando receberam denúncia de que uma residência na Rua Moisés Braga Lima estaria sendo utilizada para venda de drogas. A informação também indicava que havia vários pés de maconha cultivados no quintal do imóvel.

Os policiais foram até o endereço e encontraram 10 vasos com plantas semelhantes à cannabis sativa.

Segundo a polícia, uma mulher de 32 anos se apresentou como companheira do suspeito e autorizou a entrada da equipe. No interior do imóvel também estava um homem de 34 anos.

Ainda conforme a PM, após serem informados sobre a denúncia e sobre a localização das plantas no quintal, o casal assumiu ser proprietário do material. Eles também informaram que havia dois recipientes contendo maconha dentro da residência.

Os policiais apreenderam as plantas e os recipientes com a droga e conduziram os envolvidos para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde o caso foi apresentado para apreciação da autoridade policial.