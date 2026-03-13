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Marquinho Motorista participa de reunião ampliada da Comissão Gestora da Região Sul Fluminense em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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VO vereador Marquinho Motorista participou, nesta sexta-feira (dia 13), da reunião ampliada da Comissão Gestora da Região Sul Fluminense, realizada na Câmara Municipal de Volta Redonda. O encontro reuniu profissionais da Psicologia e representantes institucionais para discutir temas importantes relacionados à atuação profissional e ao atendimento à população.

A atividade contou com a presença de Viviane Siqueira Martins, conselheira e presidenta da comissão, que atua há mais de 20 anos na Política de Assistência Social e tem trajetória consolidada no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ), onde integrou os plenários XV (2013–2016), XVI (2016–2019) e XVII (2022–2025), além de ter exercido os cargos de secretária da Diretoria Executiva e vice-presidente.

Durante a programação, foram debatidos temas relevantes para a categoria e para a sociedade, com destaque para a atuação de psicólogas em situações de emergências e desastres, além do trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes, com base na Nota Técnica CRP-RJ 05/2025. “A minha participação reforça a importância do diálogo entre o poder público e as instituições que atuam na promoção da saúde mental, da assistência e da proteção social”, disse o parlamentar.

“O encontro reafirmou o papel da Psicologia na rede de cuidado e na formulação de estratégias de atendimento em diferentes contextos, especialmente em situações de vulnerabilidade social, emergência e proteção de direitos”, finalizou Marquinho.

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