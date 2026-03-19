Moradores acusam proprietário de invadir imóvel e agredir inquilino em Barra Mansa

Um caso de suposta violação de domicílio foi registrado na manhã desta quinta-feira (dia 19), no bairro Santa Rita, em Barra Mansa. Um homem de 34 anos e uma mulher de 41 anos acionaram a Polícia Militar após relatarem que o imóvel onde vivem teria sido invadido pelo proprietário, com quem também teria ocorrido uma agressão.

Segundo a ocorrência, a equipe policial foi chamada por volta das 9h para verificar a denúncia. No local, o casal informou que o responsável pelo imóvel teria entrado na residência sem autorização. O homem afirmou ainda ter sido agredido durante o episódio.

De acordo com o relato das vítimas, o suspeito não estava no local quando os policiais chegaram. O casal também afirmou que essa não teria sido a primeira situação semelhante e que já existem outros registros sobre o caso, além de uma denúncia encaminhada ao Ministério Público.

Por envolver um agente de segurança pública, a ocorrência foi comunicada à supervisão da Polícia Militar para acompanhamento. As vítimas foram encaminhadas à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como violação de domicílio e será investigado.

Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas contra o suspeito.