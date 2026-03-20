Falência da Viação Sul Fluminense avança e credores trabalhistas devem começar a receber em 2026

A Administração Judicial da massa falida da Viação Sul Fluminense, uma das mais tradicionais empresas de transporte coletivo do Sul Fluminense, divulgou, na quarta-feira (dia 18), um novo informe detalhando a atual situação do processo falimentar e as perspectivas de pagamento aos credores.

De acordo com o documento ao qual a reportagem da Folha do Aço teve acesso, o processo, que tramita na 5ª Vara Empresarial de Volta Redonda, já quitou integralmente os chamados credores extraconcursais, considerados prioritários pela legislação. Com isso, a próxima etapa será o início dos pagamentos à classe trabalhista, cujo passivo residual gira em torno de R$ 29 milhões.

A expectativa da Administração Judicial é de que, na primeira metade do segundo semestre de 2026, haja disponibilidade financeira suficiente para um primeiro rateio entre os credores trabalhistas, estimado em pelo menos 10% dos valores devidos a cada um.

Fluxo de caixa

Parte dos recursos que viabilizam os pagamentos vem da alienação de ativos da empresa. Dois leilões realizados recentemente reforçaram o caixa da massa falida.

O primeiro, realizado em setembro de 2025, resultou na venda de uma fração de imóvel por pouco mais de R$ 5 milhões, com pagamento parcelado. Ainda restam seis parcelas mensais de cerca de R$ 294 mil a serem recebidas.

Já o segundo leilão, ocorrido em fevereiro deste ano, movimentou R$ 5,3 milhões, também em condições parceladas. A entrada foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão, além de 15 parcelas mensais de cerca de R$ 265 mil.

Atualmente, a massa falida conta com saldo em caixa próximo de R$ 981 mil, valor que, somado ao fluxo futuro das parcelas, sustenta a projeção de início dos pagamentos ainda este ano.

1,7 mil credores

O quadro geral de credores (QGC) registra cerca de 1,7 mil credores trabalhistas habilitados. Desses, aproximadamente 700 já estão com cadastro completo e aptos a receber os valores, totalizando cerca de R$ 22 milhões em créditos reconhecidos.

No informe da última quarta-feira, a Administração Judicial reforça a importância da atualização cadastral, especialmente para aqueles que ainda não informaram dados bancários ou em casos de credores falecidos, cujos herdeiros ou representantes legais devem realizar o procedimento.

Para esclarecimentos, os credores podem entrar em contato diretamente com a Administração Judicial por telefone (24) 3346-6875 ou pelo email concorda_formulario@vsulflu.com.br

Próximos passos

Além da gestão dos pagamentos, a Administração segue com medidas para ampliar os recursos disponíveis. Entre elas, estão a tentativa de venda de dois lotes remanescentes e o avanço de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), que busca responsabilizar os sócios da empresa.

A estratégia visa acelerar o cronograma de quitação das dívidas, sobretudo as de natureza trabalhista, consideradas prioritárias no processo falimentar.

A Viação Sul Fluminense teve papel histórico na mobilidade urbana da região, e sua falência impactou diretamente centenas de trabalhadores e credores, que agora acompanham a evolução do processo em busca de ressarcimento.