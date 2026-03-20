Homem é detido após confusão e desacato em Pinheiral

Um homem de 59 anos foi conduzido à delegacia na tarde desta sexta-feira (dia 20) após se envolver em uma confusão que terminou em acusação de tentativa de agressão e desacato a agentes de segurança, no Centro de Pinheiral.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h21, na Rua Nini Cambraia. A guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de agressão contra um funcionário público, além de possível dano ao patrimônio.

No local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas e encaminharam todos para a 101ª Delegacia de Polícia. Após análise do caso, a autoridade policial enquadrou o suspeito por tentativa de lesão corporal e desacato. O homem foi ouvido e liberado em seguida.

O caso foi registrado e segue sob responsabilidade da Polícia Civil.