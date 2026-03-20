Guarda Municipal age rápido e prende suspeito de agredir companheira em Volta Redonda

Uma ação rápida da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou na prisão em flagrante de um homem de 59 anos suspeito de agredir a companheira, uma mulher de 44 anos, na manhã desta sexta-feira (dia 20), no bairro Retiro, na Estrada do Norte.

Durante patrulhamento preventivo, por volta das 9h15, guardas municipais foram acionados por populares que denunciaram uma situação de violência doméstica em uma residência nas proximidades. De imediato, os agentes se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o suspeito no interior do imóvel da vítima.

Após a abordagem e revista pessoal – sem que nada de ilícito fosse encontrado -, os guardas confirmaram a situação de agressão e conduziram as partes à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para as medidas cabíveis.

Na unidade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por violência doméstica e lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça. Já a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde o exame de corpo de delito confirmou as agressões relatadas.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a atuação ágil da Guarda Municipal foi fundamental para garantir a responsabilização do autor e coibir esse tipo de crime. “A pronta resposta da Guarda Municipal foi essencial para interromper a agressão e garantir a segurança da vítima e a responsabilização do autor. Seguimos firmes no compromisso de combater a violência doméstica, atuando de forma preventiva e também com rigor diante de qualquer denúncia”, destacou.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop