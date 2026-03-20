Veículo perde controle e capota no Centro de Volta Redonda

Um carro capotou na noite desta sexta-feira (dia 20) na Avenida dos Trabalhadores, no Centro de Volta Redonda. O acidente ocorreu por volta das 21h10, nas proximidades do número 1258, em frente a um edifício residencial da via.

De acordo com informações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção antes do capotamento. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e não há confirmação sobre a dinâmica exata do ocorrido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à vítima. O estado de saúde do condutor não foi divulgado até o momento.

O trânsito na região foi afetado durante o atendimento da ocorrência, uma vez que a Avenida dos Trabalhadores é uma das principais vias da cidade.

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