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sexta-feira, março 20, 2026
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Veículo perde controle e capota no Centro de Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um carro capotou na noite desta sexta-feira (dia 20) na Avenida dos Trabalhadores, no Centro de Volta Redonda. O acidente ocorreu por volta das 21h10, nas proximidades do número 1258, em frente a um edifício residencial da via.

De acordo com informações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção antes do capotamento. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e não há confirmação sobre a dinâmica exata do ocorrido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à vítima. O estado de saúde do condutor não foi divulgado até o momento.

O trânsito na região foi afetado durante o atendimento da ocorrência, uma vez que a Avenida dos Trabalhadores é uma das principais vias da cidade.

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