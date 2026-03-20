PSD de Barra Mansa marca presença em transição de cargo na Prefeitura do Rio

O diretório municipal do PSD de Barra Mansa marcou presença na cerimônia de transmissão de cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que oficializou a passagem do comando do então prefeito Eduardo Paes para o vice-prefeito, agora empossado, Eduardo Cavaliere. O ato reuniu autoridades de diferentes esferas, lideranças políticas e representantes da sociedade civil e religiosa, consolidando um momento simbólico de continuidade administrativa na capital fluminense.

Representando o diretório, estiveram presentes o presidente municipal Leo Santos, o primeiro secretário-geral Adalto Perez e a coordenadora do PSD Mulher, Jane Portella. A participação da comitiva reforçou o alinhamento político e institucional do partido com iniciativas que priorizam gestão eficiente, compromisso social e desenvolvimento urbano.

Para os representantes de Barra Mansa, a cerimônia reafirmou valores essenciais da vida pública, como responsabilidade, diálogo e cooperação em benefício da população fluminense.

O grupo avaliou que o momento também simboliza a importância de fortalecer lideranças e ampliar o diálogo político em todo o estado. “Experiências bem-sucedidas como a da capital fluminense servem de referência para outros municípios que buscam avançar em políticas públicas eficientes e inclusivas”.

Em seu discurso, Eduardo Paes adotou um tom emocionado e firme, destacando sua trajetória à frente da cidade e o compromisso com os cariocas. Ressaltou avanços nas áreas de saúde, educação e mobilidade urbana, sem deixar de reconhecer os desafios ainda presentes, especialmente na segurança pública.

Ao se dirigir ao sucessor, Paes demonstrou confiança na continuidade do trabalho. Destacou a experiência, a dedicação e a capacidade de gestão de Eduardo Cavaliere, reforçando que a cidade segue em um caminho estruturado de desenvolvimento e responsabilidade administrativa.

Já o novo prefeito assume o cargo com a missão de dar sequência às políticas implementadas, mantendo o foco na melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida da população. Sua atuação ao longo dos últimos anos foi apontada como elemento fundamental para garantir estabilidade e continuidade das ações.

Fotos: PSD Barra Mansa