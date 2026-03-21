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Aceplan celebra 40 anos de fundação e anuncia R$ 500 milhões em investimentos na região

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FOLHA DO ACO
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A Aceplan comemorou, na noite de quarta-feira (18), quatro décadas de atuação no setor da construção civil. A celebração ocorreu no Ricardo Buffet e reuniu convidados, parceiros e colaboradores para marcar a trajetória da empresa, que se consolidou como uma das principais do segmento no Sul Fluminense.

Com sede em Volta Redonda, a construtora tem histórico ligado ao crescimento urbano e à redução do déficit habitacional na região. Fundada em 1986 pelo empresário Mauro Campos, a empresa iniciou suas atividades com a construção de três casas no bairro Jardim Belvedere.

Segundo o fundador, o início modesto foi marcado por desafios e decisões estratégicas que definiram o rumo da empresa. “Começamos a empresa com a construção de três casas e acreditamos no sonho de realizar muito mais. Hoje temos uma empresa que é uma das maiores no setor da construção civil no Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Mauro Campos durante a comemoração.

Ele também relembrou o período de incertezas após a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). “Quando a CSN foi privatizada, muita gente temeu que a cidade fosse acabar. Seguimos na direção contrária, comprando fazendas, terrenos e buscando empréstimos e investimentos porque acreditávamos que Volta Redonda iria sair fortalecida”, disse.

Expansão e foco em habitação popular

A partir de 2010, a empresa intensificou sua atuação no segmento habitacional, com projetos vinculados ao programa federal Minha Casa Minha Vida. O Residencial Recanto do Bosque 1, no bairro Água Limpa, marcou o início dessa nova fase, que resultou na construção de diversos condomínios voltados à população de baixa e média renda.

Atualmente, a Aceplan soma cerca de dez empreendimentos residenciais e loteamentos, com mais de três mil unidades habitacionais entregues ao longo dos anos.

Criação do Grupo Aceplan

Em 2019, a construtora ampliou sua atuação e passou a operar como Grupo Aceplan, diversificando seus investimentos para além da construção civil. Entre as novas áreas de atuação estão o setor alimentício, o agronegócio e a energia sustentável, por meio da criação da empresa AC Energy.

O movimento marcou uma estratégia de crescimento e proteção contra oscilações do mercado imobiliário, mantendo a construção civil como atividade central, mas ampliando o portfólio de negócios.

Novos projetos

Os números financeiros acompanham o crescimento da empresa. Até 2025, foram mais de R$ 300 milhões investidos em Volta Redonda, com a construção de 14 empreendimentos. Para os próximos cinco anos, a previsão é de um aporte de aproximadamente R$ 500 milhões, com foco principalmente nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa.

Entre as áreas estratégicas para expansão está a região da Rodovia do Contorno, considerada pela empresa um eixo importante para o desenvolvimento urbano e logístico.

Além disso, o grupo estuda ampliar sua presença em outras cidades do estado do Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, como parte de um planejamento de longo prazo.

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