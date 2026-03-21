ICMBio realiza evento na Floresta da Cicuta pelo Dia Internacional das Florestas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Volta Redonda realiza, neste sábado (dia 21), das 8h30min às 11h30min, um evento em comemoração ao Dia Internacional das Florestas na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta. A atividade será aberta ao público e contará com o apoio de diversas instituições parceiras.

A proposta é aproximar a sociedade das ações de conservação ambiental, restauração florestal e valorização das áreas protegidas. Durante a programação, os participantes poderão acompanhar o plantio de espécies nativas, visitar um projeto de restauração florestal em andamento e conhecer a figueira centenária existente na unidade de conservação.

O objetivo é proporcionar uma experiência de contato direto com a floresta, ao mesmo tempo em que amplia a compreensão sobre a importância ecológica, social e paisagística desses ambientes. Segundo o ICMBio, a ação também busca dar visibilidade ao papel das unidades de conservação na proteção da biodiversidade e na promoção de iniciativas de educação ambiental, especialmente em regiões urbanas e periurbanas.

Caráter coletivo

Além do ICMBio, o evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, do programa Replantando Vida, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), do movimento Tempo de Plantar, da CBSI, do Distrito Escoteiro Sul Fluminense, do Programa de Educação Ambiental da Fundação CSN (PEA/FCSN), do Coletivo Muriqui e do Programa de Voluntariado do próprio ICMBio.

Ao reunir poder público, organizações da sociedade civil, projetos socioambientais e voluntários, a iniciativa reforça a importância da atuação colaborativa na defesa e recuperação das florestas. De acordo com o Instituto, comemorar o Dia Internacional das Florestas na Floresta da Cicuta também representa a reafirmação do compromisso com a conservação da natureza e com o fortalecimento da relação entre a sociedade e as áreas protegidas.

“Celebrar o Dia Internacional das Florestas na ARIE Floresta da Cicuta é também reafirmar nosso compromisso com a conservação da natureza e com o fortalecimento da relação entre a sociedade e as áreas protegidas. Este evento é um convite para que a população participe, conheça de perto ações de restauração florestal e se reconheça como parte fundamental na proteção das nossas florestas”, destacou o instituto em nota.