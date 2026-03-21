Polícia Federal prende foragido por diversos crimes em Volta Redonda

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (dia 20) um homem pelos crimes de corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após levantamentos de inteligência, policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) tiveram êxito em localizar o foragido na rodoviária do município, no momento em que ele se encontrava a bordo de um ônibus da linha Barra Mansa x Campo Grande.

Após a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda para os procedimentos de praxe. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.