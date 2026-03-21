Barra do Piraí abre “Presente às Águas” com celebração da ancestralidade africana e protagonismo cultural no Vale do Café

Barra do Piraí deu início, nesta sexta-feira (dia 21), à primeira edição do Presente às Águas – Tributo à Ancestralidade Africana do Vale do Café, com uma cerimônia marcada por representatividade, valorização cultural e a presença de autoridades, lideranças religiosas e fazedores de cultura de toda a região.

A abertura oficial reuniu secretários municipais, vereadores, representantes públicos, além de mestres, mestras, pais e mães de santo de Barra do Piraí e de municípios do Vale do Café.

Realizado pelo Centro de Tradições Afro-Brasileiras (CETRAB), o evento acontece por meio de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, com recursos do Ministério do Turismo, que viabilizaram a realização da iniciativa no município.

Durante a solenidade, as falas reforçaram a importância da valorização da cultura afro-brasileira, do enfrentamento ao racismo e do reconhecimento da ancestralidade como parte fundamental da identidade local.

A prefeita Katia Miki destacou o caráter simbólico e social do evento para o município.

“Esse é muito mais do que um evento de entretenimento. É um espaço importante de valorização da nossa cultura, da nossa história e de quem nós somos. Barra do Piraí é uma cidade de população majoritariamente negra, que ainda enfrenta o racismo no dia a dia, e momentos como esse são fundamentais para reflexão e reconhecimento da nossa ancestralidade.”

A prefeita também ressaltou a parceria que viabilizou a realização. “O Bandeira tem sido um grande parceiro de Barra do Piraí. Esse evento é um presente para a cidade, especialmente neste mês tão simbólico para nós.”

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, autor da emenda parlamentar, destacou a confiança no município e a importância de investir em iniciativas que impactam diretamente a população.

“É muito prazeroso poder ajudar um município e ver que o recurso está sendo bem aplicado. Já destinamos mais de R$ 4 milhões para Barra do Piraí, em áreas como saúde, educação, esporte e lazer, com investimentos que chegam diretamente à população. Um exemplo é a construção da quadra coberta no Morro do Gama, que vai levar mais qualidade de vida, especialmente para os jovens da comunidade”, disse o deputado, acrescentando que participar de um evento como esse, que valoriza as tradições de matriz africana, é motivo de orgulho.

O secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, reforçou o papel do poder público na valorização das tradições.

“A gente tem o dever de reconhecer e valorizar as tradições de matriz africana. Esse evento acontece em diversas cidades do país e chega a Barra do Piraí como um momento de celebração, reflexão e fortalecimento cultural,” afirmou Gabriel.

O vice-prefeito Cristiano Almeida destacou a importância das lideranças culturais e religiosas na construção do evento.

“É uma grande satisfação ver esse encontro acontecendo, reunindo tantas lideranças e fortalecendo a nossa cultura e as nossas tradições.”

Representando o CETRAB, o presidente Marcelo Monteiro enfatizou o simbolismo da escolha da cidade.

“Barra do Piraí é um território de encontros. Aqui temos encruzilhadas históricas, culturais e simbólicas. Não poderia haver lugar mais adequado para realizar este evento, que tem como missão preservar e valorizar as tradições de matriz africana.”

A solenidade também contou com a participação e fala da liderança religiosa de matriz africana Mãe Ione Santos e do representante do movimento negro de Barra do Piraí, Luiz Kaya, reforçando o protagonismo das vozes locais na construção do evento.

O vice-prefeito de Piraí, Alexandro Sena, também esteve presente, ampliando a integração regional do encontro.

Presente às Águas

Mais do que uma programação cultural, o Presente às Águas se consolida como um espaço de valorização dos saberes ancestrais, fortalecimento da identidade afro-brasileira e promoção do diálogo sobre questões raciais e culturais no Vale do Café.

O evento também contribui para o desenvolvimento local, reunindo expositores, gastronomia e manifestações culturais na região central da cidade.

Após a cerimônia de abertura, o público acompanhou o show do grupo Ara Ketu, que marcou a primeira noite do evento com música e celebração.

Programação

Sábado – 21/03

10h – Abertura das atividades culturais (CETRAB)

10h30 – Palestra sobre saúde do trabalhador e saúde mental da população negra

11h30 – Soul Black Charme

14h – Roda de conversa e lançamento do coletivo Mojubá Sul Fluminense

15h – Roda de Jongo/Caxambu com Sementes D’África e grupos do Vale do Café

16h50 – Roda de conversa sobre ancestralidade e cultura afro com o CETRAB

18h – Roda de capoeira com Grupo Libertação Negra – Mestre Meduza

19h30 – Samba da Amendoeira

21h – Música temática africana com DJ

21h30 – Show do grupo Afro Awurê

23h – Encerramento musical com DJ

Domingo – 22/03

10h – Apresentação do Balaio com CETRAB

10h30 – Palestra sobre sustentabilidade e meio ambiente

11h – Show com grupo A Voz da Cabaça

12h30 – Apresentações culturais regionais

15h – Cortejo cultural com o Afoxé Filhos de Gandhy RJ

18h – Encerramento no Largo da Feira

Fotos: Paulo César Junior / Secom