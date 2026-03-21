Jovem de 23 anos é baleado em tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um jovem de 23 anos foi baleado na noite de sexta-feira (dia 20) no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar a ocorrência, mas ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa. Segundo informações médicas, ele apresentava três perfurações por arma de fogo, atingindo o pescoço, o braço e o abdômen.

Ainda conforme relato da própria vítima, ele estava em um bar com amigos quando indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos em sua direção, fugindo em seguida.

A área não passou por perícia, pois o local já havia sido alterado antes da chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.