Homem é preso por furto de veículo em Piraí

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia e policiais militares do Programa Segurança Presente resultou, na tarde de sexta-feira (dia 20), na prisão de um homem de 34 anos, no bairro Sossego, em Piraí, acusado de furtar um veículo no bairro Vila das Palmeiras, na quinta-feira (dia 19). O veículo estava estacionado na rua há mais de um mês.

O caso veio à tona após um familiar do proprietário procurar a polícia informando o desaparecimento do carro, enquanto o dono estava internado em um hospital particular em Volta Redonda.

“A partir dessa informação, iniciamos diligências e identificamos que o suspeito havia utilizado um reboque para retirar o veículo, simulando uma situação regular. Mentiu para o reboquista que havia comprado o carro. Isso caracteriza o furto qualificado mediante fraude”, explicou o delegado Antonio Furtado.

Os policiais localizaram o carro em frente à casa do suspeito, já sem placas e com as quatro rodas retiradas.

“O homem confessou que vendeu as rodas por R$800, valor muito abaixo do mercado, e apresentou versões contraditórias, ora alegando ter comprado o veículo, ora dizendo que acreditava estar abandonado e decidiu ficar com o carro. O depoimento do reboquista, o estado do automóvel e as contradições do preso deixam claro que ele desmontava o veículo para vender as peças. Conseguimos recuperar as rodas e identificar quem as comprou. Ele responderá por receptação culposa, pois deveria ter desconfiado do preço muito baixo”, destacou o delegado Antonio Furtado.

O acusado do furto do carro já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de furto de veículo e foi preso em flagrante por furto qualificado mediante fraude, crime com pena de até oito anos de prisão.

“Trata-se de um indivíduo reincidente, e a prisão é necessária para interromper suas práticas criminosas. Diante disso, representei pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois lugar de ladrão é na cadeia”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O preso será transferido para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda, onde aguardará audiência.

“A integração entre as forças de segurança foi fundamental para a rápida elucidação do caso e recuperação do veículo. Seguiremos atuando com firmeza para combater crimes patrimoniais em Piraí”, concluiu o delegado Antonio Furtado.