RJ: coronel Marcelo de Menezes deixa secretaria de Polícia Militar

O coronel Marcelo de Menezes deixou, na sexta-feira (dia 20), o cargo de secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro para disputar eleições deste ano.

Em seu lugar, o governador Cláudio Castro nomeou o coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra.

A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial dessa sexta-feira (dia 20).

“Quero agradecer ao coronel Marcelo de Menezes pelo trabalho ao longo desses anos e por combater duramente o crime organizado no Rio de Janeiro”, disse Cláudio Castro.

Sylvio Ciuffo Guerra, de 57 anos, ingressou na PM há 34 anos e tem formação em cursos nas áreas militar e de segurança pública. Atualmente, exercia o cargo de subsecretário de Comando e Controle da corporação, responsável pela gestão do aparato tecnológico de segurança.

Interinos efetivados

Além da nomeação do novo secretário de Polícia Militar, o governador efetivou os secretários interinos Felipe da Costa Brasil, na Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Deodônio Cândido de Macedo Neto, no Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar e Rodrigo Dantas Scorzelli na Secretaria de Esporte e Lazer.