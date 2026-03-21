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Manifestação marca reação ao fechamento da sede do bloco Os Caretas em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Diretores e apoiadores do tradicional bloco carnavalesco Os Caretas realizaram, na manhã deste sábado (dia 21), um ato simbólico em frente à antiga sede da agremiação, em Volta Redonda. O grupo promoveu um “abraço solidário” ao imóvel como forma de protesto contra o fechamento do espaço, que abrigou o bloco por mais de 50 anos.

A mobilização reuniu representantes da comunidade local, incluindo a presidente da Associação de Moradores do bairro Sessenta, Sônia Gomes da Silva, além de integrantes do Movimento Afro Punho Cerrado, como Kafu e Jamaica. Segundo os organizadores, o objetivo foi demonstrar insatisfação com o encerramento das atividades no local e reforçar a importância histórica e cultural do bloco para a cidade.

“São 50 anos de história e união, não 50 dias”, destacou uma das lideranças durante o ato. Os participantes também anunciaram uma nova mobilização para o dia 19 de maio, quando pretendem realizar outro abraço simbólico na sede.

A manifestação ocorre após a Prefeitura oficializar a mudança de destinação do imóvel, localizado entre os bairros Monte Castelo e Sessenta. Conforme lei municipal publicada recentemente, o espaço será cedido à Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) para a implantação de um Museu do Videogame. O projeto prevê atividades educativas, exposições e ações voltadas à tecnologia, com cessão inicial de 20 anos. A decisão veio meses após a revogação do termo de uso que permitia ao bloco ocupar o imóvel desde a década de 1970.

Apesar disso, a mudança gerou reação entre moradores e integrantes da comunidade carnavalesca, que veem no fechamento da sede uma ruptura com a memória cultural do município. Fundado em 1973, o bloco Os Caretas é considerado patrimônio imaterial de Volta Redonda e um dos símbolos do Carnaval local.

Enquanto a administração municipal defende a criação do novo equipamento cultural como forma de modernizar e ampliar o acesso à cultura, representantes do bloco e da comunidade questionam a perda de um espaço histórico ligado ao samba e à tradição popular.

Foto: Divulgação

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