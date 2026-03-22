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Resende prepara Parque de Exposições para receber grandes eventos nas próximas semanas

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Resende realiza os últimos ajustes no Parque de Exposições para receber dois grandes eventos que prometem movimentar a cidade e toda a região.

O primeiro deles é o Samba Resende, marcado para o dia 29 de março, com atrações de destaque como o grupo Menos é Mais e o cantor Thiaguinho. A expectativa é de grande público e forte impacto no setor de entretenimento e turismo local.

Na sequência, entre os dias 08 e 11 de abril, acontece a aguardada Expo Agulhas Negras 2026, uma feira multissetorial que reunirá diferentes segmentos da economia, como indústria, tecnologia, comércio, serviços, turismo, gastronomia e empregabilidade.

A Expo Agulhas Negras já nasce como a maior feira multissetorial do estado do Rio de Janeiro, ocupando uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com a participação de diversos expositores e atraindo a atenção de empresas, entidades e investidores de várias partes do país.

A montagem das estruturas já teve início, e o espaço começa a ganhar forma para receber os eventos, que devem impulsionar a economia e ampliar a visibilidade da região das Agulhas Negras em todo o estado.

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