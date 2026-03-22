Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense promove Prêmio Equidade de Gênero 2026 e reúne cerca de 100 mulheres



O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou, neste sábado (dia 21), a primeira edição do Prêmio Equidade de Gênero 2026, reunindo cerca de 100 mulheres no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda.

O evento foi marcado por reconhecimento, troca de experiências e debates voltados ao fortalecimento do protagonismo feminino no setor industrial.

A iniciativa teve como objetivo destacar empresas que, ao longo de 2025, implementaram práticas concretas para promover o desenvolvimento profissional, a proteção e a permanência das mulheres na indústria. A premiação reconheceu ações que vão além das exigências legais, priorizando a construção de ambientes de trabalho mais seguros, inclusivos e igualitários.

Durante a abertura, o presidente do sindicato, Odair Mariano, ressaltou o caráter histórico da iniciativa. Segundo ele, a primeira edição do prêmio representa um avanço significativo para a região ao valorizar esforços coletivos em prol da equidade de gênero. “Celebramos aqui não apenas conquistas individuais, mas o compromisso de empresas e profissionais que entendem que a equidade de gênero é uma prática transformadora”, afirmou.

A premiação foi estruturada em quatro pilares e seis categorias, contemplando temas como inserção feminina na indústria, enfrentamento ao assédio, apoio à maternidade e promoção de condições dignas de trabalho. Ao longo da cerimônia, empresas que se destacaram nessas áreas foram reconhecidas.

A programação incluiu ainda um painel com especialistas e lideranças femininas de grandes empresas e da área de consultoria, que compartilharam experiências sobre os desafios e avanços na construção de ambientes mais inclusivos.



Outro destaque foi o talk “Maternidade e Carreira”, que trouxe relatos sobre a conciliação entre vida profissional e maternidade, além de reflexões sobre corresponsabilidade e permanência das mulheres no mercado de trabalho.

Para a psicóloga organizacional Rute Pereira, dar visibilidade a iniciativas voltadas à equidade de gênero é fundamental para ampliar seu impacto. “Isso representa um passo importante na valorização de políticas estruturadas, que beneficiam não apenas as mulheres, mas toda a cadeia produtiva”, destacou.

Encerrando o encontro, o diretor Alex reforçou a necessidade de continuidade das ações. “Não basta abrir portas. É preciso garantir que as mulheres permaneçam, cresçam e sejam respeitadas em suas trajetórias. Este evento é um marco, mas o compromisso precisa seguir no dia a dia das empresas”, afirmou.

O evento também contou com a participação de representantes de grandes empresas da indústria. Poliana Grandi, gerente de Engenharia Industrial da Nissan, destacou a importância da representatividade feminina no setor. “As mulheres ainda estão longe de ocupar o espaço que merecem, mas nossa atuação no mercado é um impulso para essa transformação”, afirmou, ressaltando a importância do debate contínuo para fortalecer a confiança das mulheres.

Já Ledjane Araújo, supervisora de Saúde, Segurança e Bem-estar da Volkswagen Caminhões e Ônibus, enfatizou o papel da iniciativa sindical na ampliação da presença feminina. “Dar voz às mulheres metalúrgicas nos fortalece e mostra que podemos estar em qualquer lugar”, disse.

Ana Paula Gonçalves, gerente regional de Gente e Gestão da CSN, também destacou a relevância do encontro. “Este evento promove diálogos importantes sobre oportunidades e carreiras para as mulheres da região. É uma iniciativa essencial para a indústria, o sindicato e a sociedade”, afirmou.

