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Volta Redonda firma parceria com Degase para beneficiar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

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FOLHA DO ACO
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A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, por meio do Departamento de Promoção de Políticas para Direitos Humanos, vem desenvolvendo um “Plano de Trabalho para a Cooperação Técnica” junto ao Cense (Centro de Socioeducação) Irmã Asunción de la Gándara Ustara, unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). O objetivo é estabelecer a cooperação da SMDH com todas as três unidades do Degase, beneficiando, em média, 150 adolescentes de 12 aos 18 anos incompletos, em conflito com a lei, com medidas socioeducativas, supervisionados pelo Criaad (Centro Regional de Integração e Acompanhamento de Adolescentes).

As metas visam sensibilizar adolescentes sobre conhecimentos de direitos humanos e cidadania, enfrentamento à violência, promover atividades reflexivas de igualdade de gênero, realização de oficinas, estimular o respeito, empatia, convivência social, desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, aperfeiçoar a comunicação, cooperação e autocontrole, buscando o protagonismo juvenil e a responsabilidade social com o resgate da autoestima e perspectivas de futuro aos adolescentes.

A proposta envolve realizar atividades mensais em cada uma das unidades atendidas, garantindo a participação regular dos adolescentes nas atividades, a promover o tema de direitos humanos, estimular mudanças positivas de comportamento e convivência. A parceria será por doze meses, podendo ser reavaliada diante dos resultados alcançados.

Segundo a assessora técnica de Políticas para Direitos Humanos da SMDH, Kelly Gomes, o novo projeto de socialização dos menores possui “os objetivos de desenvolvimento de ações socioeducativas, com atividades reflexivas e formativas junto aos adolescentes para a garantia de direitos humanos e equidade de gêneros, com o fortalecimento da cidadania”.

A assessora destaca, ainda, a busca pela prevenção da violência e a construção de um projeto de vida para os adolescentes por meio de metas e diálogo participativo. “Pela dinâmica de jogos educativos, rodas de conversa, estaremos buscando a forma de adequar a realidade dos adolescentes que se encontram em vulnerabilidade social. São ações conjuntas de fortalecimento de vínculos, consciência de direitos e desenvolvimento sócio emocional. A cooperação com os órgãos do Degase possibilita a integração de políticas públicas, ampliando o alcance das ações educativas e garantindo intervenções qualificadas e humanizadas.”

“Excepcionalmente, a medida se estende para aqueles que estão com 18 anos incompletos e cometem uma infração e passam a cumprir a medida socioeducativa até os 21 anos de idade”, acrescentou a assessora técnica.

A subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, pontuou que “a parceria estabelecida é fundamental para fortalecer ações de cuidado, orientação e prevenção. Por meio das atividades previstas, buscamos criar espaços de diálogo, escuta e reflexão. Essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento social e emocional dos adolescentes, promovendo valores como respeito, responsabilidade e convivência saudável. É uma política pública que representa um compromisso conjunto com a construção de novas oportunidades e caminhos”.

Fotos: Divulgação/SMDH.
Secom/PMVR

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