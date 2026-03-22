Governo do Estado leva Ônibus Conexão de Direitos Humanos a Barra do Piraí



O município de Barra do Piraí, no Médio Paraíba, recebeu no sábado (dia 21), o Ônibus Conexão de Direitos Humanos durante a Jornada do Empreendedor Rural, promovida pela Pesagro-Rio. A ação itinerante faz parte das iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que tem por objetivo o fortalecimento do acesso a direitos e a promoção da cidadania no Rio de Janeiro.

– Estar aqui hoje, na Jornada do Empreendedor Rural, em Barra do Piraí, é reafirmar um compromisso muito claro do Governo do Estado: o de levar as políticas públicas para onde as pessoas estão. O Ônibus Conexão de Direitos Humanos não é apenas um equipamento, representa a presença do Estado nos territórios, garantindo acesso, informação, acolhimento e, principalmente, dignidade – pontuou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Anderson Coelho.

Barra do Piraí é o primeiro município do estado a aproveitar os serviços oferecidos pela Secretaria, por meio do ônibus, que atuará em diferentes regiões do estado, e que permitirá além do atendimento individualizado, escuta qualificada e acesso à cidadania.

– A proposta do ônibus foi desenvolvida de forma estratégica para pluralizar a cidadania em todo território fluminense, o Ônibus Conexão de Direitos Humanos consolida a política pública que já vem sendo realizada em território fluminense e ajuda a amplia lá – finalizou a subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos.