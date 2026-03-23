Adolescente de 16 anos é morto a tiros no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (dia 23) na Rua Fernando, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O caso foi registrado como homicídio doloso e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 1h40 após denúncia de um possível homicídio. No local, os agentes foram recebidos pelo pai da vítima, que indicou onde o jovem estava. O adolescente já foi encontrado sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça.

A perícia foi realizada ainda durante a madrugada e o corpo foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.