Áurias marca presença na ExpoRio Turismo 2026 com assinatura de parceria com o governo do Estado do Rio

O Áurias, novo complexo de lazer, entretenimento e turismo em implantação em Três Rios, será oficialmente apresentado ao setor e à imprensa durante a ExpoRio Turismo 2026, em um encontro exclusivo no próximo dia 26 de março, no Rio de Janeiro. O evento terá início às 9h30min, com um brunch para convidados, seguido da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Áurias.

Com investimento estimado em R$1,18 bilhão, o Áurias nasce com a proposta de se consolidar como um novo pólo de turismo e entretenimento do estado, reunindo parque aquático, boulevard gastronômico comercial, espaço cultural, atrações de lazer e um centro de capacitação profissional, em tratativa com o Senac-RJ.

“Este é um momento importante para apresentar ao mercado e à sociedade um projeto que nasce com vocação para transformar o turismo do interior do Estado do Rio e gerar impacto econômico relevante para o Sudeste, conectando milhões de pessoas em um dos principais corredores econômicos do país pela posição estratégica entre o Rio de Janeiro, a Região Serrana e a Zona da Mata Mineira”, destacou Valmir Ferreira, consultor da Dsbrave e responsável pela estruturação estratégica do projeto.

A apresentação durante a ExpoRio Turismo 2026 marca a comunicação oficial do projeto, que propõe integrar lazer, cultura, gastronomia e desenvolvimento regional em um único destino.