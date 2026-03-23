Homem sem habilitação é preso por manobras perigosas e posse de droga em Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu em flagrante, na tarde de sábado (dia 21), um homem de 25 anos por realizar manobras perigosas em via pública, dirigir sem habilitação e portar entorpecente. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, na região da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

Os guardas municipais seguiam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, de cor prata, cujo condutor realizava manobras conhecidas como “grau” – empinando o veículo em uma roda –, colocando em risco a segurança de outros usuários da via. Ao tentar a abordagem, o suspeito voltou a executar a manobra e seguiu em zigue-zague, caracterizando condução perigosa.

O condutor ainda tentou fugir, mas foi interceptado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no cruzamento com a Avenida dos Mineiros. Durante a abordagem, os agentes constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não portava documentos pessoais nem do veículo.

Na revista, foi encontrado um cigarro de maconha no bolso da bermuda do suspeito, que confirmou se tratar da substância entorpecente. Além disso, ao verificarem os sinais identificadores da motocicleta, os guardas identificaram possíveis indícios de adulteração no chassi e no número do motor.

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), junto com a motocicleta. Após consulta, os agentes verificaram que já havia autuações anteriores envolvendo o veículo por infrações semelhantes, como conduzir sem habilitação e realizar manobras perigosas, indicando reincidência na conduta.

O homem foi enquadrado nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tratam de manobras perigosas e direção sem habilitação, e por posse de entorpecente para consumo próprio. Ele permaneceu preso em flagrante, com fiança estipulada em um salário mínimo.

A motocicleta ficou apreendida na 93ª DP para perícia e investigação sobre possível adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a atuação da Guarda Municipal e reforçou a importância das ações preventivas e de fiscalização. “A atuação dos nossos agentes evitou uma situação de risco ainda maior à população. Esse tipo de conduta, além de ilegal, coloca vidas em perigo. Seguiremos firmes na fiscalização e na tolerância zero contra práticas que ameacem a segurança no trânsito”, afirmou.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). O anonimato é garantido.

Fotos: Divulgação/Semop.