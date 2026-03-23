27.7 C
V Redonda
segunda-feira, março 23, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Política Claudio Castro deixa governo do Rio de Janeiro nesta segunda; Presidente do...

Claudio Castro deixa governo do Rio de Janeiro nesta segunda; Presidente do TJRJ assume interinamente e deve convocar eleições indiretas

Por
FOLHA DO ACO
-
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fala à imprensa , no Palácio do Planalto

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deixa o governo do estado nesta segunda-feira (dia 23). A saída ocorre no Palácio Guanabara, onde está previsto um evento às 16h30 com aliados.

A renúncia abre caminho para que Castro dispute o cargo de senador nas eleições deste ano. Como assumiu o governo em 2021, após a cassação de Wilson Witzel, ele não poderia concorrer à reeleição.

Sem vice-governador, o comando do estado será assumido interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. Pela legislação, caberá a ele convocar uma eleição indireta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para escolha de um governador-tampão até o fim do mandato.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.