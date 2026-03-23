Furto em unidade da Secretaria de Saúde interrompe atendimentos em Barra Mansa

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou que, na manhã desta segunda-feira (dia 23), foi constatado o furto de equipamentos e materiais de construção na antiga sede da pasta, localizada na Rua Pinto Ribeiro, no Centro. O imóvel abriga atualmente atendimentos de vacinação, DST/Aids e tuberculose.

Segundo a pasta, o crime ocorreu durante o fim de semana e só foi percebido quando os funcionários chegaram para o expediente. Entre os itens levados estão cabos de cobre, motor de ar-condicionado e materiais utilizados na obra que está em andamento no local.

O furto afetou diretamente o funcionamento da unidade. Com a retirada dos cabos, os fios foram deslocados, comprometendo a rede elétrica e gerando risco de curto-circuito. Por medida de segurança, os atendimentos precisaram ser interrompidos temporariamente.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação criminosa, e o material será utilizado para auxiliar nas investigações.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou os prejuízos causados pela ação criminosa. “Além do dano ao patrimônio público, esse tipo de situação impacta diretamente o atendimento à população, que depende desses serviços essenciais. Estamos trabalhando para restabelecer as atividades o mais breve possível”, afirmou.

A Guarda Municipal de Barra Mansa e a Polícia Militar foram acionadas. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.

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