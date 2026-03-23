Colisão entre caminhão e moto deixa dois feridos graves na Dutra, em Barra Mansa

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou dois homens gravemente feridos na manhã desta segunda-feira (dia 23), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 276, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois ocupantes da motocicleta foram socorridos com lesões graves após a moto atingir a traseira de uma carreta que havia acabado de acessar a via e seguia pela faixa da direita.

Ainda segundo a PRF, as vítimas seriam torcedores do Flamengo e retornavam de São Paulo, onde assistiram a uma partida na noite de domingo (dia 22). A suspeita é de que o condutor da motocicleta tenha dormido ao volante, o que pode ter provocado a colisão.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde atualizado não foi divulgado até o momento.

Foto: Divulgação/PRF