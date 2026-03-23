Presidente do TJRJ assume o governo e tem 48h para convocar eleição indireta

Com a renúncia de Cláudio Castro, oficializada nesta segunda-feira (dia 23), presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargados Ricardo Couto de Castro assume interinamente o comando do Estado do Rio de Janeiro.

A substituição ocorre porque a vice-governadoria está vaga e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, afastado. O estado entra agora no rito que levará à eleição indireta na Alerj, que deverá ser convocada em até 48 horas.

A eleição indireta será realizada no 30º dia após a vacância do cargo, neste caso, em 22 de abril. A Casa deverá convocar uma sessão extraordinária exclusiva para a votação, que será secreta, conforme decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foto: Gil Ferreira/ Agência CNJ