Suspeito é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 23), na Rua 14, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a atuação de traficantes em uma área conhecida pelo intenso comércio de drogas, dominada por uma facção criminosa. No local, os policiais montaram um ponto de observação e flagraram três suspeitos realizando a venda de entorpecentes, utilizando uma casa abandonada como base.

Durante a abordagem, um dos envolvidos foi detido, enquanto os outros dois conseguiram fugir por uma área de mata. Em buscas no imóvel, os agentes apreenderam cocaína, maconha, dinheiro em espécie e materiais com inscrições que fazem referência a uma organização criminosa.

O suspeito foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu preso após ser autuado por tráfico de drogas.

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