Apae Volta Redonda realiza Outlet Jeans beneficente com descontos de até 70%

A APAE Volta Redonda promove, nos dias 27 e 28 de março, mais uma edição do já conhecido Outlet Jeans Beneficente, reunindo moda, preços acessíveis e solidariedade em um único evento. A ação acontecerá na quadra da instituição, localizada na Rua 60, nº 1.790, no bairro Sessenta, com funcionamento na sexta-feira, das 9h às 19h30, e no sábado, das 9h às 15h.

Serão disponibilizadas cerca de 1.500 peças novas, entre modelos femininos e masculinos, com numeração variando até o tamanho 56. O público poderá encontrar produtos de marcas conhecidas, com preços de fábrica e descontos que podem chegar a 70%. Os valores das peças variam entre R$ 69 e R$ 229, com possibilidade de pagamento parcelado em até três vezes nos cartões de crédito.

Mais do que uma oportunidade de renovar o guarda-roupa com qualidade e economia, o Outlet Jeans tem um importante propósito social: parte da renda arrecadada será revertida para a manutenção dos atendimentos realizados pela APAE Volta Redonda.

A instituição, que atua há quase 70 anos, oferece serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde e assistência social, atendendo pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de dar suporte às suas famílias. Os recursos provenientes de ações como essa são fundamentais para garantir a continuidade dos serviços prestados diariamente.

“O outlet é uma oportunidade de unir consumo consciente e solidariedade. Quem participa não apenas adquire produtos de qualidade, mas também contribui diretamente para a continuidade do nosso trabalho”, destaca a presidente da APAE Volta Redonda, Claudia Dornellas.

A expectativa é atrair um grande público da região, reforçando a importância do engajamento da comunidade em iniciativas que promovem inclusão e transformação social.

Serviço

Outlet Jeans Beneficente – APAE Volta Redonda

Data: 27 e 28 de março

Horário: Sexta-feira, das 9h às 19h30 e Sábado, das 9h às 15h

Quadra da APAE Volta Redonda, Rua 60, nº 1.790 – Bairro Sessenta, Volta Redonda/RJ

Parcelamento em até 3x no cartão

Peças a partir de R$ 69,00/cada