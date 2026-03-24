Condenado a mais de 10 anos por estupro de vulnerável é preso no Goiabal, em BM

Um homem de 63 anos, condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado na manhã desta terça-feira (dia 24) por agentes da Delegacia de Barra Mansa. A prisão, ocorrida no bairro Goiabal, cumpre uma decisão definitiva da Justiça por um crime cometido em 2015, após o esgotamento de todos os recursos judiciais.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão para execução de pena foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), determinando o cumprimento integral da sanção de 10 anos e 10 meses de reclusão. Como o processo transitou em julgado, a sentença é considerada final.

O caso

As investigações apontam que o crime de estupro de vulnerável foi praticado há 11 anos. Durante esse período, o condenado chegou a cumprir parte da pena em etapas anteriores do processo, mas aguardava em liberdade o desfecho dos recursos em instâncias superiores.

Com a conclusão definitiva do rito processual e a ordem de recaptura, os agentes da 90ª DP iniciaram o monitoramento para localizar o paradeiro do homem.

Ele foi encontrado em sua residência e não ofereceu resistência à abordagem policial.

Após a detenção, o homem foi conduzido à delegacia de Barra Mansa para a formalização do cumprimento do mandado. O delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, ressaltou que a unidade tem intensificado as ações para localizar indivíduos condenados por crimes graves que ainda circulam pela região.

“Crimes contra vulneráveis estão entre os mais graves previstos na legislação. A Polícia Civil seguirá trabalhando para localizar e prender todos os condenados que tentam se furtar ao cumprimento da pena, garantindo que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas”, afirmou o delegado.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.