CSN em Porto Real conquista certificação internacional em saúde e segurança do trabalho

A unidade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Porto Real (RJ) conquistou a certificação ISO 45001, norma internacional voltada à gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. O reconhecimento reforça o papel da fábrica instalada no Sul Fluminense como referência em práticas voltadas à prevenção de riscos e à proteção dos trabalhadores.

A certificação também foi obtida pela unidade da CSN em Araucária (PR), evidenciando um avanço conjunto da companhia na adoção de padrões internacionais de saúde e segurança.

Na região, o resultado em Porto Real ganha destaque ao consolidar a planta como um importante polo industrial da CSN fora de Volta Redonda.

A ISO 45001 estabelece requisitos para sistemas de gestão que buscam prevenir acidentes e doenças ocupacionais, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e eficientes. A conquista indica a maturidade dos processos internos e o alinhamento da empresa às melhores práticas globais.

De acordo com a companhia, o resultado é fruto do engajamento das equipes, da atuação integrada das áreas técnicas e do compromisso das lideranças com a melhoria contínua.

“Essa certificação reforça o nosso compromisso com a saúde, segurança e com a vida das pessoas. É um reconhecimento do trabalho consistente das equipes e da prioridade que damos à prevenção no dia a dia da operação”, destaca Maic Vieira, Gerente Geral de Operações da unidade de Porto Real.

O gerente de Segurança do Trabalho, Douglas Prudente, complementa que a conquista reflete a evolução da cultura de saúde e segurança na unidade. “A ISO 45001 comprova que estamos no caminho certo, com processos estruturados, gestão de riscos e foco na melhoria contínua do sistema de gestão, garantindo um ambiente cada vez mais seguro para todos.”

A CSN é uma das principais empregadoras do Sul Fluminense e mantém forte presença na região, contribuindo para o desenvolvimento industrial, a geração de empregos e renda.

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