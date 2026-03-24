Caminhão com tomates tomba e interdita parcialmente a BR-393, em Três Rios

Um caminhão carregado com tomates tombou na manhã desta terça-feira (dia 24), na BR-393, em Três Rios. O acidente aconteceu por volta das 11h30, no km 171, nas proximidades do posto Cutuba 3. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente provocou a interdição parcial da pista, com o tráfego funcionando no sistema de pare e siga.

Ainda não há detalhes sobre as causas do tombamento. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.

Foto: Divulgação/PRF