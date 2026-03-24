Polícia Civil prende “braço armado” de quadrilha que extorquia dono de churrascaria na Dutra, em BM

Uma equipe da 90ª DP, coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, prendeu na manhã desta terça-feira (dia 24), no bairro Roma, em Volta Redonda, um homem de 35 anos apontado como o “braço armado” de uma associação criminosa especializada em extorsão. O grupo tinha como alvo o proprietário de uma churrascaria localizada às margens da Via Dutra, na altura do acesso ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

A prisão ocorrida hoje é o desfecho de um trabalho de inteligência e monitoramento que durou cerca de 40 dias. Segundo a Polícia Civil, o homem era o último integrante do grupo que ainda estava foragido. Nas investigações, ele foi identificado como o responsável por garantir a execução das ameaças e dar suporte direto à prática criminosa, utilizando-se da força para coagir o comerciante.

Relembre o caso

O pesadelo do empresário começou a chegar ao fim no dia 6 de fevereiro deste ano. Naquela data, conforme noticiado pela Folha do Aço, a Polícia Civil deflagrou uma operação tática que resultou na prisão em flagrante de um casal que integrava o esquema.

Na ocasião, os agentes conseguiram interceptar a ação dos criminosos no momento em que a extorsão era consolidada. O casal era responsável pela abordagem e pela logística da cobrança ilícita. A partir dessas prisões, o setor de inteligência da 90ª DP conseguiu rastrear a estrutura hierárquica do grupo, chegando ao nome do terceiro envolvido, que exercia a função de “segurança” e executor das ameaças mais graves, caso o pagamento não fosse efetuado.

Com o casal já custodiado no sistema prisional, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o último comparsa, culminando na captura de hoje.

A prisão no bairro Roma

O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Roma, em Volta Redonda. Ele foi surpreendido pelos agentes da delegacia de Barra Mansa, não ofereceu resistência e foi conduzido à unidade policial. Com esta ação, a Polícia Civil considera o núcleo principal desta quadrilha totalmente desarticulado.

O delegado Marcus Montez destacou o compromisso da instituição em proteger o setor produtivo e garantir a ordem na região. “Não vamos permitir que criminosos imponham medo a comerciantes da região. A Polícia Civil vai agir com rigor contra qualquer tentativa de extorsão. O recado é claro: em Barra Mansa, o crime não terá espaço para prosperar sobre o trabalho alheio”, salientou o titular da 90ª DP.

O preso permanece à disposição da Justiça e deve ser transferido para o sistema prisional do estado nas próximas horas.

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