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Polícia Civil prende “braço armado” de quadrilha que extorquia dono de churrascaria na Dutra, em BM

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FOLHA DO ACO
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Uma equipe da 90ª DP, coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, prendeu na manhã desta terça-feira (dia 24), no bairro Roma, em Volta Redonda, um homem de 35 anos apontado como o “braço armado” de uma associação criminosa especializada em extorsão. O grupo tinha como alvo o proprietário de uma churrascaria localizada às margens da Via Dutra, na altura do acesso ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

A prisão ocorrida hoje é o desfecho de um trabalho de inteligência e monitoramento que durou cerca de 40 dias. Segundo a Polícia Civil, o homem era o último integrante do grupo que ainda estava foragido. Nas investigações, ele foi identificado como o responsável por garantir a execução das ameaças e dar suporte direto à prática criminosa, utilizando-se da força para coagir o comerciante.

Relembre o caso

O pesadelo do empresário começou a chegar ao fim no dia 6 de fevereiro deste ano. Naquela data, conforme noticiado pela Folha do Aço, a Polícia Civil deflagrou uma operação tática que resultou na prisão em flagrante de um casal que integrava o esquema.

Na ocasião, os agentes conseguiram interceptar a ação dos criminosos no momento em que a extorsão era consolidada. O casal era responsável pela abordagem e pela logística da cobrança ilícita. A partir dessas prisões, o setor de inteligência da 90ª DP conseguiu rastrear a estrutura hierárquica do grupo, chegando ao nome do terceiro envolvido, que exercia a função de “segurança” e executor das ameaças mais graves, caso o pagamento não fosse efetuado.

Com o casal já custodiado no sistema prisional, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o último comparsa, culminando na captura de hoje.

A prisão no bairro Roma

O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Roma, em Volta Redonda. Ele foi surpreendido pelos agentes da delegacia de Barra Mansa, não ofereceu resistência e foi conduzido à unidade policial. Com esta ação, a Polícia Civil considera o núcleo principal desta quadrilha totalmente desarticulado.

O delegado Marcus Montez destacou o compromisso da instituição em proteger o setor produtivo e garantir a ordem na região. “Não vamos permitir que criminosos imponham medo a comerciantes da região. A Polícia Civil vai agir com rigor contra qualquer tentativa de extorsão. O recado é claro: em Barra Mansa, o crime não terá espaço para prosperar sobre o trabalho alheio”, salientou o titular da 90ª DP.

O preso permanece à disposição da Justiça e deve ser transferido para o sistema prisional do estado nas próximas horas.

Foto: Divulgação

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