Tande Vieira participa da 89ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em Curitiba

O prefeito de Resende, Tande Vieira, participa em Curitiba da 89ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, um dos principais encontros de gestores municipais do país voltado à discussão de temas estratégicos para o desenvolvimento das cidades brasileiras. O prefeito está acompanhado do secretário municipal de Governo, Elio Rodrigues.

Durante a programação, prefeitos e representantes de diversas regiões do país discutem pautas de grande relevância para a administração pública municipal, como financiamento de projetos, mobilidade urbana, tarifa zero no transporte público, respostas a eventos extremos e mecanismos que permitam aos municípios avançarem com mais planejamento, eficiência e capacidade de investimento.

Além de acompanhar os debates técnicos, Tande Vieira também participou da mesa da Plenária de Prefeitas e Prefeitos, em um painel voltado às agendas prioritárias em discussão no Congresso Nacional e aos principais desafios enfrentados atualmente pelos municípios brasileiros.

Segundo o prefeito, a participação em encontros como este reforça a capacidade de gestão local e amplia o acesso a experiências bem-sucedidas adotadas em outras cidades.

“A troca de experiências entre os municípios é fundamental para que possamos identificar soluções, conhecer boas práticas e buscar caminhos que ajudem Resende a seguir avançando com responsabilidade, visão de futuro e trabalho sério”, destacou Tande Vieira.

A Reunião Geral da FNP reúne prefeitos, prefeitas, secretários e especialistas em políticas públicas, consolidando-se como um importante espaço de articulação institucional e construção de propostas voltadas ao fortalecimento dos municípios.

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