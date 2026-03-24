Volta Redonda promove ‘Dia D’ de vacinação contra a Influenza no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda realiza no sábado (dia 28), o “Dia D” de vacinação contra a Influenza (gripe). A imunização acontecerá das 8h às 17h, em todas as 46 unidades da Atenção Primária à Saúde do município, ampliando o acesso da população à vacina.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional para aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus, principalmente durante o inverno. A vacina é fundamental para prevenir complicações causadas pela gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A imunização é recomendada pelo Ministério da Saúde para pessoas a partir de seis meses de idade, com foco nos grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos 11 meses e 29 dias); idosos acima de 60 anos; gestantes; puérperas; visando reduzir casos graves da doença.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose é anual, sendo recomendada mesmo para quem já se imunizou em anos anteriores.

Saúde da mulher

Além da vacinação contra a Influenza, o “Dia D” também contará com ações voltadas à saúde da mulher. Durante o sábado, as unidades de saúde vão oferecer coleta de exame preventivo (Papanicolau), essencial para a detecção precoce do câncer do colo do útero, direcionado às mulheres na faixa etária 25 a 64 anos (exame citopatológico); e para solicitação de mamografia, para mulheres de 40 a 69 anos. No entanto, todas as mulheres que já tenham iniciado a atividade sexual podem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. Será necessário agendar o atendimento antecipado na unidade de saúde mais próxima da residência.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou a importância da mobilização. “Estamos organizando nossas equipes para garantir um atendimento acolhedor e ampliar o acesso tanto à vacinação quanto aos cuidados preventivos. É uma oportunidade para a população cuidar da saúde de forma completa em um único dia”, afirmou.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, também reforçou o chamado à população. “É muito importante que as pessoas aproveitem o sábado para se vacinar e colocar os cuidados preventivos em dia. A abertura das unidades facilita o acesso, principalmente para quem não consegue ir durante a semana. Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção”, disse.

“A vacinação é a forma mais eficaz de evitar casos graves de gripe e a prevenção, aliada ao diagnóstico precoce, é essencial para a promoção da saúde e qualidade de vida da população”, salienta Tainã Batista, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS.

Fotos de Arquivo – Secom/PMVR.