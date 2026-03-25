Cadete de 24 anos morre após complicações durante treinamento físico na AMAN, em Resende

Um cadete de 24 anos, aluno do 3º ano do curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, morreu nesta quarta-feira (25) após complicações decorrentes de um incidente ocorrido durante uma atividade de treinamento físico militar, em Resende.

De acordo com nota oficial divulgada pela instituição, o caso aconteceu na última segunda-feira (dia 23), durante uma “Avaliação Formativa de Treinamento Físico Militar”, realizada na piscina da Seção de Educação Física da academia. O cadete Pablo Carvalho da Silva “Florêncio”, natural do estado do Rio de Janeiro, chegou a ser socorrido ainda no local.

Segundo a AMAN, a atividade seguia os protocolos de segurança previstos, com a presença de guarda-vidas e equipe de apoio de saúde. Após o incidente, o jovem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado de ambulância para o hospital Unimed Resende, onde a equipe médica adotou procedimentos de emergência, incluindo suporte respiratório e proteção das vias aéreas.

Apesar dos esforços, o cadete não resistiu e morreu dois dias após o ocorrido. Diante do caso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, a AMAN lamentou a morte e informou que está prestando apoio à família, amigos e companheiros de curso. “A Academia presta todo o apoio necessário à família, reafirmando seu compromisso com a assistência e o amparo neste momento difícil”.

Foto enviada pela Seção de Comunicação Social da AMAN