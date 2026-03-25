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Cadete de 24 anos morre após complicações durante treinamento físico na AMAN, em Resende

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FOLHA DO ACO
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Um cadete de 24 anos, aluno do 3º ano do curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, morreu nesta quarta-feira (25) após complicações decorrentes de um incidente ocorrido durante uma atividade de treinamento físico militar, em Resende.

De acordo com nota oficial divulgada pela instituição, o caso aconteceu na última segunda-feira (dia 23), durante uma “Avaliação Formativa de Treinamento Físico Militar”, realizada na piscina da Seção de Educação Física da academia. O cadete Pablo Carvalho da Silva “Florêncio”, natural do estado do Rio de Janeiro, chegou a ser socorrido ainda no local.

Segundo a AMAN, a atividade seguia os protocolos de segurança previstos, com a presença de guarda-vidas e equipe de apoio de saúde. Após o incidente, o jovem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado de ambulância para o hospital Unimed Resende, onde a equipe médica adotou procedimentos de emergência, incluindo suporte respiratório e proteção das vias aéreas.

Apesar dos esforços, o cadete não resistiu e morreu dois dias após o ocorrido. Diante do caso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, a AMAN lamentou a morte e informou que está prestando apoio à família, amigos e companheiros de curso. “A Academia presta todo o apoio necessário à família, reafirmando seu compromisso com a assistência e o amparo neste momento difícil”.

Foto enviada pela Seção de Comunicação Social da AMAN

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