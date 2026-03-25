Polícia Civil prende jovem com 38 pinos de cocaína em praça no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (dia 25), no bairro Roberto Silveira, na região conhecida como Várzea, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil, durante uma operação de combate ao tráfico.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam diligências na comunidade quando identificaram o suspeito comercializando entorpecentes em uma praça de esportes. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas foi capturado após um cerco tático.

Com o jovem, foram apreendidos 38 pinos de cocaína, já embalados e prontos para a venda. Segundo a polícia, a área é conhecida por sofrer influência da facção criminosa Terceiro Comando, o que reforça a preocupação das autoridades com a atuação do tráfico no local.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas para ajudar no combate ao crime na região.

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