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Polícia Civil prende jovem com 38 pinos de cocaína em praça no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (dia 25), no bairro Roberto Silveira, na região conhecida como Várzea, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil, durante uma operação de combate ao tráfico.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam diligências na comunidade quando identificaram o suspeito comercializando entorpecentes em uma praça de esportes. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas foi capturado após um cerco tático.

Com o jovem, foram apreendidos 38 pinos de cocaína, já embalados e prontos para a venda. Segundo a polícia, a área é conhecida por sofrer influência da facção criminosa Terceiro Comando, o que reforça a preocupação das autoridades com a atuação do tráfico no local.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas para ajudar no combate ao crime na região.

Foto: Divulgação

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