Congestionamento na Serra das Araras já chega a 10 km; pista de subida deve operar em mão dupla

A interdição total da descida da Serra das Araras já provoca cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (dia 25). O bloqueio ocorre após um caminhão que transportava produtos químicos pegar fogo na altura do km 227.

Segundo atualização da Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava carga considerada perigosa, incluindo amônia, além de ácido fosfórico e outros produtos químicos. Por conta do risco, foi estabelecido um perímetro de segurança e a pista de descida permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação.

Equipes da PRF, da concessionária CCR Rio SP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros também está a caminho, vinda do Rio de Janeiro, para avaliar a situação e definir os procedimentos necessários.

Como medida emergencial, está sendo estudada a implementação de um plano de contingência, que prevê o uso da pista de subida em sistema de mão dupla para aliviar o tráfego. A medida, no entanto, só poderá ser adotada após a interdição total prevista entre 13h e 15h, necessária para a detonação de rochas das obras em andamento. As equipes devem aproveitar esse período para preparar a operação emergencial.

Apesar da gravidade do incêndio e do tipo de carga, não há registro de vítimas.

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